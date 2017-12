Die CSU will den Verteidigungsetat gestiegenen Anforderungen anpassen und sich dabei ausdrücklich "weiter am NATO-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes" orientieren. "Landes- und Bündnisverteidigung sowie internationales Engagement sind nicht umsonst zu haben", heißt es in dem Eckpunkteplan für die Winterklausur, die vom 4. bis 6. Januar in Kloster Seeon stattfinden wird. Unmittelbar danach, am 7. Januar, sollen dann die inhaltlichen Sondierungen von CDU, CSU und SPD in Berlin starten.