Am vergangenen Wochenende hatte Innenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigt, dass er vom Parteivorsitz zurücktreten werde. Nun fordert er, nach ZDF-Informationen, Alexander Dobrindt - derzeit Landesgruppen-Chef der CSU im Bundestag - trotz seines Unwillens zur Gegenkandidatur auf.



Er wisse auch, dass Dobrindt die Herzen der CSU nicht so zufliegen, aber man müsse "doch mal was riskieren", so Seehofer. Damit versucht er einen Kandidaten neben seinem Rivalen Markus Söder zu installieren.