CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will im kommenden Jahr offenbar seine beiden Spitzenämter abgeben. Das kündigte der 69-Jährige am Sonntagabend bei Beratungen der engsten Parteispitze in München an, wie das ZDF und andere Medien aus Teilnehmerkreisen erfuhren. Der Münchner ZDF-Studioleiter Jürgen Bollmann betonte, dass schon im Vorfeld einer Gremiensitzung am Sonntagnachmittag zu hören gewesen sei, dass die Teilnehmer auf eine Entscheidung drängen wollten. "Es gibt so gut wie keine Unterstützung mehr für Seehofer", sagte Bollmann im ZDF heute journal.



Ein neuer Parteichef soll auf einem Sonderparteitag Anfang 2019 gewählt werden. Einen konkreten Zeitpunkt, an dem er das Ministeramt abgeben will, ließ Seehofer noch offen. Er habe aber deutlich gemacht, dass er ohne den Parteivorsitz auch nicht Innenminister bleiben wolle. "2019 wird das Jahr der Erneuerung für die CSU", sagte Seehofer nach Teilnehmerangaben.