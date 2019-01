"Ich bin bereit, die Lehren aus dem Jahr 2018 zu ziehen, die CSU neu aufzustellen und zu neuer Stärke zu führen. Das geht nicht allein", sagt Söder in seiner Bewerbungsrede. Er hatte schon im Vorfeld des Parteitags angekündigt, dass die Zeiten der "One-Man-Show" nun vorbei seien. Jetzt ist klar, dass ihm das nicht einfach abgenommen wird. So sehr er in der CSU-Landtagsfraktion eine nahezu unangefochtene Stellung genießt, so klar ist, dass ihm die Parteibasis auch eine Mitschuld an dem Horror-Jahr 2018 gibt.