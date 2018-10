Dobrindt begrüßt den Jamaika-Zwischenstand Quelle: Kay Nietfeld/dpa

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht in dem finanzpolitischen Fahrplan der Jamaika-Unterhändler wesentliche Forderungen seiner Partei erfüllt. Das Ergebnis bei den steuerlichen Entlastungen sei "bemerkenswert", bilanzierte Dobrindt nach der jüngsten Sondierungsrunde sogar.



Forderungen aus dem Bayernplan der CSU fänden sich in einem gemeinsamen Papier wieder, so etwa Entlastungen bei der Einkommensteuer und für Familien sowie der Abbau beim Solidaritätszuschlag, sagte Dobrindt.