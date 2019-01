Bei den fraglichen Geschäften hatten Banken, Börsenfonds und andere Finanzakteure Gesetzeslücken genutzt, um eine einmal bezahlte Steuer auf Dividendeneinnahmen mehrmals zurückerstatten zu lassen. Möglich war dies, indem die Aktien rund um den Zahltag der Dividende mehrfach und teils in rascher Folge von einem Akteur zum anderen wechselten. Durch die schnellen - und von den Verantwortlichen systematisch organisierten - Geschäfte konnten mehrere Beteiligte den Eindruck erwecken, die Aktien seien zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung ihnen zuzurechnen. So konnten sie die Kapitalertragssteuer mehrfach vom Fiskus rückerstatten lassen. Ihren Namen haben die Geschäfte von den zu Grunde liegenden Unternehmenspapieren: Also Aktien mit (cum) Dividendenanspruch und Aktien ohne (ex) diesen Anspruch.