Eine Forderung, die allerdings immer mehr Journalisten hinter Gitter bringt. Seit dem gescheiterten Putschversuch und der Verhängung des Ausnahmezustands vor einem Jahr sind knapp 150 Medien geschlossen und mehr als hundert Journalisten inhaftiert worden. Laut der Plattform für Pressefreiheit P24 sind derzeit 166 Journalisten in der Türkei in Haft. Der Prozessauftakt fiel auf den 24. Juli, an dem in der Türkei die Pressefreiheit gefeiert wird in Erinnerung an die Aufhebung der Zensur im Jahr 1908.