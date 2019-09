In der Wurst-Hauptstadt Berlin sind "Curry 36" im alten Westen und "Konnopke's" im Osten die bekanntesten Adressen. Um die Mittagszeit stehen dort die Leute Schlange. Nach wie vor beliebt: einmal "Curry" mit Pommes rot-weiß, gerne mit Cola. Die Kakao-Flaschen, die neben dem Grill stehen, werden gerne von Bauarbeitern bestellt, wie Lazo Vujinovic (35) von "Curry 36" in Kreuzberg erzählt. Er glaubt natürlich, dass die Currywurst eine Berliner Erfindung ist. "Es wäre ja traurig, wenn ich das nicht täte." Was eine gute Soße ausmacht? "Sie enthält viel Tomate und wenig andere Zusatzstoffe."



Geöffnet ist "Curry 36" bis 5 Uhr morgens, fast immer sieht man dort Menschentrauben. Der 1980 gegründete Imbiss ist, so wirbt seine Homepage, "praktisch ein Weltkulturerbe". Tom Hanks soll auch schon da gewesen sein. An einem der Stehtische essen gerade Studentinnen aus Paris Pommes und in Soße schwimmende Würste. Eigentlich eine komische Vorstellung, dass das deutsches Kulturgut sein soll. "Ich mag keine Wurst, aber die hier mag ich", sagt eine der Französinnen. Die Kalorien sind ihnen gerade mal egal. Ist die Wurst nur was für Touristen und Rentner? "Das ist Quatsch", sagt Lazo Vujinovic. Wer die Wurst isst? "Alle."