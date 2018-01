In einer Studie der US-Security-Firma "Veracode“ schneiden staatliche Organisationen in Sachen in Sachen Cybersicherheit generell schlechter ab als die freie Wirtschaft. Die Studie sieht hierfür mehrere Gründe: Die freie Wirtschaft handele schneller und gründlicher, wenn es ums Stopfen von Sicherheitslöchern geht. Staatliche Einrichtungen vertrauen außerdem auf veraltete Programmiersprachen, die anfälliger für Hacks sind. Ausserdem sieht Veracode eine besondere Gefahr bei Schwachstellen für SQL-Injections - Hauptangriffspunkt, wenn man sensible Daten entwenden will.