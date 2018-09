Viele der Steuerungen, die heute in Betrieb sind, wurden vor rund 30 Jahren entwickelt. Damals dachte niemand daran, dass eine Industriesteuerung mit Robotern, Smartphones oder Fernwartungssystemen vernetzt sein würde. Deshalb wurden diese Industriesteuerungen zwar davor geschützt, dass in der Fabrikhalle jemand unbefugt auf sie zugreifen kann. Aber Sicherheitsmodule in Sachen Vernetzung waren damals eben weitgehend unbekannt.



Nach den ersten großen Hacks auf Industriesteuerungen vor 15 Jahren sind diese Vernetzungsmodule dann in Sachen Sicherheit nachgerüstet worden. In erster Linie ist das über die Absicherung des direkten Zugriffs passiert. Dieses Sicherheitskonzept konnte von Hackern jedoch leicht ausgehebelt werden. "Deshalb ändert man das jetzt und untersucht und filtert die Netzwerkkommunikation dieser Steuerungen", berichtet Udo Schneider vom japanischen Sicherheitsunternehmen Trend Micro.