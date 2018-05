Der Westen sieht Russland als Urheber von «NotPetya» an. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die USA und Großbritannien haben dem russischen Militär die Urheberschaft für eine folgenreiche Cyberattacke unter dem Namen "NotPetya" vorgeworfen. Auch Australien schloss sich der Kritik an. Der Kreml wies die Vorwürfe erneut zurück.



Der Virus, der in der Ukraine, im Westen und in Asien im vergangenen Jahr Schäden in Milliardenhöhe verursacht haben soll, sei Teil der ständigen Versuche des Kreml, die Ukraine zu destabilisieren, verlautete es aus dem Weißen Haus.