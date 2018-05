Die erste Angriffswelle schockierte nicht nur mit einem beispiellosen Ausmaß, sondern war auch in vieler Hinsicht bemerkenswert. Dabei wurde eine Sicherheitslücke ausgenutzt, die ursprünglich vom US-Abhördienst NSA entdeckt - und für die eigene Nutzung geheimgehalten - worden war. Dann fielen Informationen dazu aber in die Hände von Hackern, die sie im Internet veröffentlichten. Die Schwachstelle wurde zwar bereits im März in einem Software-Update von Microsoft geschlossen - aber geschützt waren nur Computer, auf denen die Aktualisierung auch installiert wurde.



Und hier rächte sich, dass viele Verbraucher und auch Unternehmen nachlässig beim einpflegen der Updates sind. Hätten also alle ihre Computer auf dem aktuellsten Stand gehalten, hätte die Attacke nicht dieses Ausmaß erreichen können. Zugleich gibt es aber auch das Problem, dass in einigen Bereichen noch alte Betriebssysteme wie Windows XP laufen, für die es regulär gar keine Sicherheits-Updates mehr gibt. Das ist aber gerade in der Wirtschaft in manchen Fällen unvermeidlich, weil einige ältere Spezialsoftware in neueren Umgebungen gar nicht erst laufen würde.