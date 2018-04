Häufig ist die Kommunikation im Internet der Dinge in den Fabriken nicht genug oder gar nicht verschlüsselt. Oft werden Sicherheitslücken in den Industriesteuerungen über Jahre nicht geschlossen.



Die Schadsoftware "WannaCry" habe den Menschen in Europa gezeigt, mit welcher Gefahr sie da leben, meint Walter Schlebusch vom Sicherheitsnetzwerk München. Entsprechend instabiler ist auch die militärische Lage im Cyberraum geworden.



"Das Schadensrisiko solcher Angriffe hat sich enorm erhöht", resümiert Alberto Hernández, Geschäftsführer des nationalen Cybersicherheitszentrums in Spanien.