Die Täter schreiben so viele E-Mail-Adressen wie möglich an oder versuchen in Schwachstellen in der IT-Struktur so viele Rechner wie möglich zu infizieren. Maurice Marrali, Cyberdezernat Saarbrücken

Nur: Die Angriffe sind nicht gezielt. "Die Täter schreiben so viele E-Mail-Adressen wie möglich an oder versuchen in Schwachstellen in der IT-Struktur so viele Rechner wie möglich zu infizieren. Wen sie da im Detail treffen, ist den Tätern oft gar nicht bewusst. Das wird erst dann festgestellt, wenn sie anfangen, Lösegeld zu erpressen", erklärt Maralli. Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland sind schon Opfer von Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Datendiebstahl geworden. Pro Jahr entsteht ein Schaden von 55 Milliarden Euro, so hat es die aktuellste Bitkom-Studie von 2017 ergeben.