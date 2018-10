Group-IB schrieb beispielsweise in einem jüngst veröffentlichen Report, dass in den ersten neun Monaten des Jahres auf russischsprachigen Internetseiten 284 neue Raubkopien von den insgesamt beinahe 330 in die Kinos gekommenen Streifen gepostet wurden. Es sind Kopien, die direkt von Kinoleinwänden abgefilmt wurden und dementsprechend qualitativ minderwertig sind. Das Bemerkenswerte in diesem Zusammenhang ist, dass die über das Darknet angeheuerten Täter sehr organisiert sind und außerordentlich schnell agieren.



So handeln im Übrigen auch die Kreditkartenbetrüger im Putin-Reich. Vor allem in Moskau und rund um die russische Hauptstadt, wo es die meisten Betroffenen gibt. Im vergangenen Jahr registrierten die Banken Russlands fast 100.000 Kreditkartendiebstähle in dieser Region. Einziger Trost ist, dass die dabei verlorengegangenen Geldsummen von durchschnittlich 45 Euro für viele zu verschmerzen sein dürften.