Der Fall um Rainer Winkler ist außergewöhnlich. Mobbing im Netz ist es allerdings nicht. Weder bei Jugendlichen, noch bei Erwachsenen. Das bestätigen Studien des Vereins "Bündnis gegen Cybermobbing". Betroffene leiden häufig unter schwerwiegenden Folgen. 33 Prozent der Opfer von Cybermobbing in Deutschland geben an, unter Depressionen zu leiden. 13 Prozent sind akut suizidgefährdet. Die Hater treiben ihre Opfer im schlimmsten Fall in den Selbstmord. Aus unterschiedlichen Motiven. 41 Prozent der Täter sagen, sie haben Ärger mit dem Opfer. 22 Prozent machen es aus Neid. Und 15 Prozent nur so zum Spaß.