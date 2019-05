Cybermobbing betrifft vor allem Jugendliche. Archivbild

Quelle: Martin Schutt/ZB/dpa

Der Weiße Ring will künftig jedes Jahr ein Opfer-Lagebild in Deutschland veröffentlichen. So wie die Polizeiliche Kriminalstatistik jedes Jahr die Täter beleuchte, solle dieser Bericht die Lage der Kriminalitätsopfer zeigen, sagte der Bundesvorsitzende Jörg Ziercke.



Ein besonderes Augenmerk richtet der Weiße Ring auf das Mobbing in Sozialen Netzwerken. Es betreffe besonders junge Menschen zwischen 12 und 19 Jahren. "Das ist ein ganz großes Thema, das bis zum Suizid gehen kann", warnte Ziercke.