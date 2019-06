Nur acht Unternehmen in Deutschland dürfen "Smart Meter Gateways" - intelligente Stromzähler - produzieren. Sie brauchen dafür eine Zulassung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Bis 2032 sollen 40 Millionen deutsche Haushalte mit diesen Geräten ausgestattet sein. Die Sicherheitsansprüche an die Produktion, Lieferung und Lagerung sind in Deutschland weltweit am höchsten.