Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump

Quelle: dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump sind am Rande der D-Day-Feierlichkeiten in Portsmouth zu einem kurzen Gespräch zusammengetroffen. Dabei ging es nach Angaben einer deutschen Regierungssprecherin um die politische Lage in Europa nach den Europawahlen sowie den "Kampf gegen den Terrorismus.



Merkel und Trump zählen zu den zahlreichen Staats- und Regierungschefs, die an den Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilnehmen.