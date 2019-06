Neitzel: Ja, das war er und die Deutschen hatten überhaupt keine Chance, die Schlacht in der Normandie zu gewinnen. Sie waren der militärischen Übermacht des Gegners völlig unterlegen und standen quasi mit heruntergelassenen Hosen da. Als die Alliierten am Morgen des 6. Juni 1944 an Land gingen, war der Kampf schon entschieden - sie konnten nicht scheitern. Nur an zwei der fünf Landestrände schafften es die Deutschen, die Offensive bis mittags aufzuhalten. An den anderen Stränden konnten die US-Amerikaner und Briten sofort Zehntausende Soldaten an Land bringen.



heute.de: In Spielfilmen und auch in manchen Dokumentationen wird der D-Day allerdings als infernalisches Gemetzel dargestellt. Wie nahe kommt diese Darstellung dem damaligen Geschehen?