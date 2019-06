Was aber den Emotionen der meisten Besucher keinen Abbruch tut. Besucherin Marie etwa ist aus der Bretagne angereist. "Wir feiern den D-Day und danken unseren Alliierten, die gekommen sind um uns zu befreien", sagt sie dem ZDF. "Wir haben es ihnen zu verdanken, dass wir heute frei sind. Und es ist auch bewegend, daran zu denken, dass die letzten Veteranen bald nicht mehr da sein werden. Wir dürfen sie nicht vergessen".



Anne-Marie und Erol haben an einer historischen Nachstellung teilgenommen, bei der ihnen das Leben der Soldaten nahe gebracht wurde. "Wir sind extra diese Woche hergekommen. Es ist unglaublich daran zu denken, dass 16 oder 20 jährige damals freiwillig dabei waren sind, damit wir heute hier sein können", sagt Erol mit Tränen in den Augen.



Die meistbesuchten Orte bleiben die Soldatenfriedhöfe. Der amerikanische in Colleville-sur-Mer mit seinen 9.300 weißen Kreuzen direkt über der Bucht von Omaha Beach zieht jedes Jahr ein bis zwei Millionen Besucher an. Den deutschen Friedhof in La Cambe besuchten 2017 450.000 Menschen. Mehr als 50 Museen und Gedenkstätten liegen entlang der Strände, viele getragen von privaten Vereinigungen. Daran hängen jährlich über 200 Millionen Euro Einnahmen und mehr als 3.000 Jobs. Die Region denkt jetzt schon darüber nach, wie dieser Tourismus fortgeführt werden kann, wenn die historischen Ereignisse in die Ferne rücken und keine Veteranen mehr von dem heroischen Einsatz in der Normandie werden berichten können.