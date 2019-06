Eigentlich habe er sich vorher gar nicht so große Sorgen und Gedanken gemacht, sagt der mittlerweile 94-Jährige, wenn er auf den Einsatz an der französischen Atlantikküste vor 75 Jahren zurückblickt. Bis es an die Landung ging: Er sei bis zur Brust im Wasser gesteckt, erinnert sich Shay, als er jetzt den Küstenabschnitt zwischen Colleville-sur-Mer und Saint-Laurent-sur Mer besucht, den die Alliierten Omaha Beach nannten. Manche Kameraden seien so stark beladen gewesen, dass sie untergegangen seien. "Und viele Männer ertranken."



Empfangen worden seien sie vom Beschuss der deutschen Truppen, der erst allmählich nachließ. Viele der landenden Soldaten in den ersten Reihen seien sofort getroffen worden, berichtet Shay. An Land habe er versucht, irgendwie in den Sandmulden in Deckung zu gehen und die verwundeten Kameraden so gut wie möglich zu versorgen. Dabei seien die Wellen immer höher an den Strand geschwappt, und viele Verletzte hätten viel zu nahe an der Wasserlinie gelegen. Also sei er zurück zum Wasser, obwohl die Deutschen noch immer geschossen hätten, und habe angefangen, die Männer ins Trockene zu ziehen. So mancher sei deutlich größer und schwerer gewesen als er, sagt Shay.