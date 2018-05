Fans des 1. FC. Kaiserslautern beim Auswärtsspiel in Darmstadt.

Das abgebrochene Zweitliga-Kellerduell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Kaiserslautern wird in voller Länge wiederholt. Die DFL will die Partie "schnellstmöglich" neu terminieren. "Klar ist, dass die Begegnung über die komplette Spielzeit von 90 Minuten ausgetragen wird, es also keine Fortsetzung des Spiels nur ab der Halbzeit geben wird", hieß es in der Erklärung.



Die DFL verwies auf den Paragraf 14.4. der Spielordnung: "Wird ein Bundesspiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen, so ist es an demselben Ort zu wiederholen."