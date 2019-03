Im Örtchen Amboise an der Loire wird das Andenken an den berühmten Gast hoch gehalten, vor allem zur 500-Jahr-Feier im Mai. Im Schloss Amboise ist das Grab Da Vincis mit einem großen Strauß duftender Lilien geschmückt. Im Herrenhaus Clos Lucé ganz in der Nähe, wo Da Vinci die letzten drei Jahre seines Lebens verbrachte, hat man zahlreiche Maschinen, die Leonardo skizziert oder erfunden hatte, nachgebaut und in den Garten gestellt.