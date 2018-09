Je mehr wir darüber sprechen, desto weniger angsteinflössend ist der Tod. Caitlin Doughty, Leichenbestatterin

Aber nicht nur in New York boomt die alternative Trauerbewegung. Caitlin Doughty aus Los Angeles ist Leichenbestatterin - und You Tube Star. "Hi, I am Caitlin und das hier ist ein Totenkopf. Willkommen zu 'Ask a Mortician'." Mehr als 100 Episoden ihrer populären Show "Frag einen Bestatter" hat sie in den vergangenen acht Jahren produziert. Keine Frage zum Thema Tod ist ihr zu peinlich, makaber oder dumm: Wachsen Fingernägel weiter, wenn ich tot bin? Nein! Kann man Leichen kompostieren? Ja! "Je mehr wir darüber sprechen, desto weniger angsteinflössend ist der Tod", sagt die 34 Jährige.



Joanna, Nancy, Caitlin - interessanterweise sind es vor allem Frauen, die sich intensiv mit dem Thema Tod auseinandersetzen. "So wie Frauen traditionell für Geburten zuständig waren, waren sie auch für die Toten verantwortlich", sagt Joanna Ebenstein. "Vielleicht haben wir weniger Angst, dem Tod ins Auge zu schauen."