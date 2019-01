Sollte die Afrikanische Schweinepest in Deutschland auftauchen, werden entsprechende Krisenstäbe gebildet. Zudem arbeiten Bund und Länder in geplanten Strukturen eng zusammen. Bei Ausbrüchen in Schweinehaltungen sind vor allem die Tötung der betroffenen Bestände und Sperrbezirke vorgesehen. Wahrscheinlicher ist zunächst ein Ausbruch der Seuche bei Wildschweinen. Dabei hat sich das Vorgehen Tschechiens nach Angaben des zuständigen Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) als effektiv erwiesen. Es beruht auf einem Ringsystem und gilt bedingt als "Blaupause" für Deutschland. In Tschechien trat die Seuche im Juni 2017 erstmals auf.



Der Deutsche Jagdverband und das FLI haben einen Katalog für unterschiedliche Szenarien bei Wildschweinen (Land, Stadt, viele Schweineställe) entwickelt. Grundsätzlich sind dabei drei Zonen um den Fundort geplant: ein Kerngebiet von etwa 200 Hektar um den Fundort des Tieres, einen gefährdeten Bezirk von etwa 100 000 Hektar und eine Pufferzone von etwa 1,2 Millionen Hektar.

