Jefferson Farfan (l) aus Peru und Pione Sisto aus Dänemark beim Kampf um den Ball Quelle: dpa

Yussuf Poulsen hat Dänemark einen Start nach Maß in die WM in Russland beschert. Der Angreifer vom Bundesligisten RB Leipzig traf in der 59.Minute zum 1:0-Siegtreffer gegen Peru.



Alles in allem war der Erfolg der Dänen aber schmeichelhaft. Peru hatte über weite Strecken der Partie ein Übergewicht und in der ersten Halbzeit auch die Riesenchance zur Führung. Christian Cueva jagte einen Foulelfmeter allerdings über das Tor. Auch nach Poulsens Treffer lag mehrfach der Ausgleich in der Luft. Unter anderem der eingewechselte Paolo Guerrero scheiterte nur ganz knapp.