Am Botschaftsgebäude gab es leichte Brandschäden. Quelle: Mathias Ogendal/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Die türkische Botschaft in Dänemark ist in der Nacht zum Montag mit Molotow-Cocktails angegriffen worden. Es habe allerdings nur leichte Brandschäden am Gebäude gegeben, erklärte die Polizei. Eine Polizeipatrouille habe den Angriff im Kopenhagener Stadtteil 0sterbro "mehr oder weniger beobachtet" und mehrere Personen weglaufen sehen.



Niemand wurde verletzt. Die Polizei setzt nun darauf, auf den Überwachungskameras rund um das Botschaftsgelände Hinweise auf die Täter zu finden.