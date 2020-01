Dänemarks Königin Margrethe II. Archivbild

Dänemarks Königin Margrethe II. hat in ihrer Neujahrsansprache das besondere Verhältnis zwischen ihrem Land und Deutschland hervorgehoben.



Während sich die Grenzziehung zwischen den beiden Ländern 2020 zum 100. Mal jähre und das gebührend gefeiert werde, pflegten Deutsche und Dänen eine starke Nachbarschaft und gute Freundschaft miteinander, sagte die Monarchin am Silvesterabend in ihrer Ansprache im Schloss Amalienborg in Kopenhagen. Die Menschen auf beiden Seiten hätten dazu beigetragen.