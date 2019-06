Wahlkämpfer Philip Tiedje von der Venstrepartei.

Quelle: ZDF

In Umfragen liegen die Sozialdemokraten mit rund 29 Prozent klar vor Rasmussens Venstrepartei – mehr noch. Die rechtspopulistische Volkspartei liegt nur noch bei elf Prozent, verliert damit mehr als die Hälfte der Stimmen zur letzten Wahl. Während die Sozialdemokratie in Deutschland und anderen Ländern in der Krise steckt, kann die 41-jährige Mette Frederiksen den Regierungswechsel schaffen. Sie wildert nicht nur erfolgreich im rechten Lager, sondern mit einem strammen Linkskurs in der Wirtschaftspolitik auch im linken.

Migration, Wirtschaft sind dabei nur zwei Themen, sagt Wahlkämpfer Philip Tiedje von der Venstrepartei in der Fußgängerzone des Hafenstädtchen Apenrade an der Ostsee. Die Debatte um das Klima habe auch hier deutlich an Fahrt gewonnen. Gerade im ländlichen Raum sorgen sich auch viele um die Versorgung mit Krankenhäusern und Schulen.