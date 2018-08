Theoretisch, so hatten die Tüftler berechnet, hätte die 178 Kilogramm schwere "Nexø-II" sogar zwischen 10 und 15 Kilometer hoch fliegen können. Der Start auf einer schwimmenden Plattform auf der Ostsee war eigentlich schon für die vergangene Woche geplant, doch wegen der schweren Waldbrände in Schweden konnten die dortigen Behörden nicht für die Sicherheit des Luftraums garantieren. Am Samstag startete die Rakete östlich von Bornholm aus internationalen Gewässern, weil es - wie die Tüftler erklärten - nahezu unmöglich sei, von einem Staat die Genehmigung für einen Start an Land zu bekommen.