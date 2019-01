Dänemark trauert nach dem schweren Zugunglück mit sechs Toten.

Die dänische Königin Margrethe II. hat mit Betroffenheit auf das schwere Zugunglück mit mindestens sechs Toten auf der Brücke über den Großen Belt reagiert. Das Unglück berühre sie zutiefst, erklärte sie auf der Webseite des Königshauses. "Meine Gedanken und mein tiefstes Mitgefühl gehen sowohl an die Hinterbliebenen und ihre Familien als auch an die Verletzten."



Am Morgen war der Zug auf der Storebaeltbrücke verunglückt. Er wurde wohl von Teilen eines Güterzuges getroffen.