Lars Larsen, CEO des Haus- und Gartengeschäfts Jysk. Archivbild

Quelle: Henning Bagger/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Der Gründer der Möbelhauskette Dänisches Bettenlager, Lars Larsen, ist tot. Der dänische Unternehmer starb am Montagmorgen 71-jährig im Beisein seiner engsten Familie in seinem Haus in der Nähe von Silkeborg (Dänemark). Das teilte die JYSK-Gruppe, zu der das Dänische Bettenlager gehört, mit.



Larsen eröffnete 1979 im dänischen Aarhus sein erstes JYSK Sengetojslager ("Jütländisches Bettenlager"). 1984 eröffnete unter dem Namen Dänisches Bettenlager in Flensburg die erste deutsche Filiale.