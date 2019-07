1979 gründete Juul gemeinsam mit Lund, dessen Frau und in Kooperation mit Kempler das Kempler Institute of Scandinavia. Ein Vierteljahrhundert später folgte das Familylab. In den vergangenen Jahren saß Juul schließlich wegen einer schweren Nervenkrankheit vom Bauchnabel abwärts gelähmt im Rollstuhl.



Seiner Meinung nach läge die Verantwortung in der Beziehung zwischen Kindern und Eltern immer bei den Eltern: "Man darf Fehler machen. Man muss nur die Verantwortung dafür übernehmen, mit den Kindern darüber sprechen und daraus lernen."