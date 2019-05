Der dänische Ministerpräsident Lars Lokke Rasmussen.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Vor der Wahl in Dänemark wünscht sich Regierungschef Lars Lokke Rasmussen dauerhafte Kontrollen an der Grenze zu Deutschland. Selbst wenn deutlich weniger Asylbewerber nach Dänemark kämen, seien die Terrorgefahr hoch und die grenzübergreifende organisierte Kriminalität ein Problem, sagte er.



Die Zusammenarbeit im Schengenraum - in dem Binnengrenzkontrollen eigentlich abgeschafft worden sind - müsse laut Lokke reformiert werden. Dänemark hat die Kontrollen im Januar 2016 wieder eingeführt.