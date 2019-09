Blick auf bunte Legosteine. Archivbild

Beim dänischen Spielzeuggiganten "Lego" sind die Zeiten der Zurückhaltung vorbei. Im ersten Halbjahr 2019 wurde wieder kräftig investiert. Damit stieg der Umsatz im Vergleich zu 2018 um vier Prozent auf zwei Milliarden Euro.



"Wir investieren in neue Läden in Teilen der Welt, in denen unsere Marke noch nicht so bekannt ist", so Lego-Chef Niels B. Christiansen. Allein in China soll es bis Ende des Jahres 140 Filialen in 35 Städten geben. Zudem sucht Lego Wege, das kreative Bauen mit der virtuellen Welt zu kombinieren.