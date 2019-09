Erdogan kritisiert, dass das Geld bisher nur in Teilen geflossen sei. Dennoch habe Erdogan keinen Grund, Druck aufzubauen, so die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sevim Dagdelen (Die Linke). "Es stimmt, dass bisher rund 2,6 Milliarden geflossen sind. Aber rund 5,4 Milliarden sind jetzt eingeplant", sagt Dagdelen. "Man kann ja auch nicht einfach sofort wie eine Gießkanne das Geld ausgeben, man muss ja genau wissen, wofür es gebraucht wird."



Ohnehin sei die Türkei in der Bringschuld, zu zeigen, wofür das Geld benötigt wird. "Die Situation in der Türkei ist ja nicht deutlich besser als auf den griechischen Inseln: Es ist auch dort katastrophal", so Dagdelen. Die Linken-Politikerin ist der Meinung, dass mehr Milliarden die Situation der Flüchtlinge in der Türkei nicht sofort verbessern könnten.