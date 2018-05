Laura Dahlmeier gewinnt zweites Olympia-Gold im Biathlon Quelle: dpa

Laura Dahlmeier hat sich in Pyeongchang im zweiten Rennen zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin gekrönt. Zwei Tage nach ihrem Gold im Sprint sicherte sich die 24-Jährige auch in der Verfolgung den Sieg und schrieb trotz eines Schießfehlers ein weiteres Stück Biathlon-Geschichte. Dahlmeier ist die erste Skijägerin, die bei Olympia sowohl Sprint als auch Verfolgung gewinnen konnte.



29,4 Sekunden hinter Dahlmeier landete die Slowakin Anastasiya Kuzmina (4), Bronze ging an Anais Bescond (1) aus Frankreich. Denise Herrmann vergab ihre Chance auf Bronze mit dem letzten Schuss und belegte am Ende Rang sechs.