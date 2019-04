Dahlmeier läuft in der Mixed-Staffel

Laura Dahlmeier

Quelle: dpa

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier startet in der olympischen Mixed-Staffel und könnte damit ihr Gold-Triple perfekt machen. Dies teilte der Deutsche Skiverband vor dem Rennen um 12:15 Uhr MEZ mit, nachdem er am Montag nur den Massenstart-Zweiten Simon Schempp als Schlussläufer bekannt gegeben hatte.



Das Quartett komplettieren Vanessa Hinz als Startläuferin und Erik Lesser an Position drei. Über 2x6 und 2x7,5 km ist das deutsche Team gemeinsam mit Norwegen der Top-Favorit auf den Olympiasieg.