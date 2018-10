Laura Dahlmeier

Laura Dahlmeier hat beim Heim-Weltcup in Oberhof in der Verfolgung den siebten Platz belegt. Mit einem Fehler im letzten Schießen vergab die 24-Jährige die Chance auf ihren ersten Podestplatz im Olympia-Jahr. Genau wie Teamkollegin Franziska Hildebrand, die bis zum abschließenden Stehendanschlag ebenfalls ohne Fehler geblieben war und dann einmal patzte. Die 30-Jährige lag lange auf Rang zwei und wurde am Ende Elfte.



Ihren vierten Saisonsieg sicherte sich die zweimalige Olympiasiegerin Anastasiya Kuzmina (2 Fehler). Zweite wurde Dorothea Wierer (0) aus Italien vor Wita Semerenko (0) aus der Ukraine.