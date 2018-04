Daimler-Chef Dieter Zetsche auf der Hauptversammlung. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Milliardeninvestitionen in die Elektromobilität werden beim Autobauer Daimler nicht ohne Folgen für die Bilanz bleiben. "Mehr Elektroautos sind gut für die CO2-Bilanz. Aber nicht so gut für unsere Konzern-Bilanz - jedenfalls vorübergehend", erklärte Vorstandschef Dieter Zetsche den Aktionären bei der Hauptversammlung in Berlin.



Um die Investitionen stemmen zu können, gebe es in der Pkw-Sparte Mercedes-Benz bereits ein neues Sparprogramm. Es soll zusätzliche vier Milliarden Euro liefern.