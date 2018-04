Noch nie konnte Daimler in einem Jahr so viele Fahrzeuge verkaufen wie 2017. Mit knapp elf Milliarden Euro war auch der Gewinn so hoch wie nie. Bei der diesjährigen Hauptversammlung des Unternehmens in Berlin feierte Daimler-Chef Dieter Zetsche die Zahlen dementsprechend: "Wir haben in manchen Bereichen sogar mehr erreicht, als wir uns selbst vorgenommen hatten." Ein Hauptgrund für die positiven Meldungen liegt in China.