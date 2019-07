Wir werden agiler und innovativer, bringen Start-up-Spirit in die Teams und leben flache Hierarchien. Anna-Maria Karl

Karl: Wir stellen uns heute stärker als früher bei den Bewerbern mit interessanten Projekten, Internationalität und modernen Arbeitsformen vor. Zusätzlich zu den klassischen Formaten setzen wir beim Recruiting verstärkt auf soziale Medien und eine neue, unerwartete Ansprache, zum Beispiel über Instagram, Facebook oder eigene Onlinemessen. Wir sprechen unsere Zielgruppe dort an, wo sie sich aufhält, und vermitteln authentische, individuelle Eindrücke. Persönliche Begegnungen und der direkte Austausch werden immer wichtiger. Wir bieten hierfür vielfältige Formate an: Bei fachspezifischen Recruitingevents, zahlreichen Karrieremessen weltweit oder bei "Hackathons", wo wir bei Programmierwettbewerben gezielt nach IT-Experten suchen, steht der Austausch im Mittelpunkt.



Darüber hinaus bieten wir eigene Formate wie das "Daimler Knowledge College" für interessierte Studierende an oder führen auch mal Job-Interviews im Auto. Daimler steht aktuell vor der größten Veränderung seiner Unternehmensgeschichte. Wir werden agiler und innovativer, bringen Start-up-Spirit in die Teams und leben flache Hierarchien. Durch unsere Unternehmenskultur nehmen wir Bewerbern die Entscheidung "Konzern vs. Start-up" ab, hier können sie beides kombinieren.