Der Mercedes-Stern in Stuttgart. Symbolbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Kremlchef Wladimir Putin eröffnen heute das erste Mercedes-Benz-Werk Russlands. Daimler-Chef Dieter Zetsche werde mit der Fabrik ein "neues Kapitel in der Geschichte" des Unternehmens in Russland aufschlagen, teilte der Konzern mit.



Das für mehr als 250 Millionen Euro gebaute Werk bietet mehr als 1.000 Arbeitsplätze. Minister Altmaier werde mit Putin auch über das Engagement der deutschen Wirtschaft in Russland sprechen, hieß es aus Berlin.