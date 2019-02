Daimler-Chef Zetsche spricht mit Musk über eine Zusammenarbeit.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Daimler und Tesla sprechen über mögliche gemeinsame Projekte bei Elektro-Lieferfahrzeugen. Ausgangspunkt sei ein Tweet von Tesla-Chef Elon Musk gewesen, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche in Stuttgart.



Musk hatte den Sprinter-Transporter von Daimler als "tollen Van" gelobt. Es könne interessant sein, mit Daimler an einer elektrischen Version des Sprinters zu arbeiten, so Musk damals. "Das war der Trigger zu diesen Gesprächen, die derzeit stattfinden - mit offenem Ausgang", sagte Zetsche nun.