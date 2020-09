Wissenschaftler haben im Auftrag der DAK errechnet, dass die Pflegeversicherung bis 2045 zu einem Viertel über Steuergelder finanziert werden müsste, damit die Eigenanteile der Menschen in der Heimpflege zunächst bei 450 Euro im Monat gedeckelt werden könnten.



Derzeit müssen Heimbewohner im Bundesdurchschnitt 662 Euro zur Pflege dazuzahlen, je nach Bundesland deutlich mehr oder weniger. Nach dem DAK-Modell würden die Eigenanteile in den kommenden 25 Jahren langsam analog zur Lohnentwicklung steigen und 2045 noch unter dem heutigen Wert liegen. Ohne Reform wären die Eigenanteile den Berechnungen zufolge in 25 Jahren doppelt bis dreimal so hoch. Die Deckelung würde die Steuerzahler schrittweise zunächst einstellige Milliardenbeträge. In 25 Jahren wären es rund 18 Milliarden Euro jährlich.