Der Krankenstand bei Alkohol- und Spielsüchtigen ist mit 7,6 Prozent doppelt so hoch als bei Arbeitnehmern ohne Auffälligkeiten, wie der am Dienstag in Berlin veröffentlichte DAK-Gesundheitsreport zeigt. Zudem sind sie häufig unkonzentrierter, kommen zu spät und trinken sogar während der Arbeitszeit.