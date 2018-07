In Delhi gibt es nun das Unterrichtsfach "Glück». Quelle: Jagadeesh Nv/EPA/dpa

In der indischen Hauptstadtregion Delhi hat der Unterricht im neuen Fach "Glück" begonnen. Der Dalai Lama stellte den Lehrplan dazu vor. Demnach werden an öffentlichen Schulen Kinder von der Vorschule bis zur achten Klasse in täglichen, 45-minütigen Einheiten meditieren, spielen und diskutieren.



Dabei sollen sie Glück erforschen und ausdrücken sowie unter anderem lernen, achtsam zu sein, Stress zu bewältigen und sich "angenehm" zu verhalten, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.