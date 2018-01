Trotzdem kommt auch in dem Ort im Bundesstaat Uttar Pradesh bei den Dalits Selbstbewusstsein auf. Die jüngere Generation ist gebildet und will sich gegen die Unterdrückung wehren. "Früher durften wir höheren Kasten nicht in die Augen schauen", erzählt der Mittzwanziger Srikanth, der in Shabbirpur einen Holzhandwerk-Betrieb hat. "Jetzt, da wir aufsteigen und uns bilden, begegnen wir ihnen auf Augenhöhe. Sie können es nicht ertragen, ihre Vorherrschaft zu verlieren." Er fügt hinzu: "Sie müssen sich aber daran gewöhnen."