Schlammlawine nach dem Dammbruch in Brasilien.

Quelle: Bruno Correia/Agencia Nitro/dpa

Sechs Wochen nach dem verheerenden Dammbruch in Brasilien mit mehr als 180 Toten prüft der TÜV Süd mögliche Versäumnisse bei dem Unglück. "Mit Unterstützung eigener und externer Experten untersucht die TÜV Süd AG ihre internen Prozesse sowie mögliche Ursachen für den tragischen Dammbruch in Brumadinho, Brasilien", so eine Sprecherin.



Der Dienstleister aus München hatte den Damm im vergangenen Jahr zwei Mal geprüft. Mindestens ein TÜV-Ingenieur soll Zweifel an der Stabilität angemeldet haben.